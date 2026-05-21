Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты

В российский прокат вышел новый экшен-фильм Гая Ричи «Грязные деньги». Накануне премьеры «Газета.Ru» пообщалась с Прохором Шаляпиным и узнала, какие деньги он считает грязными и каких финансовых привычек придерживается.

«Денежные приметы у меня неизменны: греметь мелочью в новолуние и гладить брюшко фигурке в виде жабы. А еще я держу дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда — у них обязательно поднят хоботок и они должны быть развернуты к солнцу», — поделился Шаляпин.

Артист подчеркнул, что предпочитает придерживаться «золотой середины» — не впадать в крайности и оставаться с чистой совестью. При этом Шаляпин признался, что ради крупной суммы никогда не станет рисковать своим здоровьем, поэтому наотрез отказывается от участия в экстремальных шоу.

«Деньги бывают грязными, потому что могут быть заработаны нечестным путем. Деньги также бывают легкими, когда они заработаны, например, блогерской деятельностью. В этой сфере большие суммы, которые зарабатываются не очень тяжело. Да, это все еще труд, но все-таки труд шахтера или работника скорой помощи не менее тяжел, однако люди там получают незначительную зарплату. Но грязные деньги, разумеется, существуют — таковыми я считаю средства, ворованные у государства, предприятия или у людей», — заключил шоумен.

Отвечая на вопрос о знаменитом выражении «деньги не пахнут», Шаляпин с иронией отметил, что «деньги пахнут тройным одеколоном».

Новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» с Джейком Джилленхолом, Генри Кавиллом, Эйсой Гонсалес и Розамунд Пайк вышел в российский прокат 21 мая.

