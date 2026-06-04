У певца Прохора Шаляпина нашли квартиры в Сочи и в Москве стоимостью 150 млн рублей

Квартиры Прохора Шаляпина пересчитали и обнаружили, что певец владеет недвижимостью более чем на 150 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

В начале 2025 года Прохор Шаляпин приобрел квартиру в Мытищах специально для матери, потратит на покупку, ремонт и обустройство около 14 миллионов рублей.

Кроме того, у артиста есть две квартиры в Москве. Вторую из них Шаляпин купил летом 2025 года в том же доме и на том же этаже, где живет сам. В одном из интервью он жаловался, что в его основной квартире площадью около 130 квадратных метров перестало хватать места для вещей. Новое жилье он решил превратить в гардеробную, гостиную и пространство для гостей.

Самым роскошным объектом в активе Шаляпина оказалась четвертая из квартир — жилье в Сочи площадью 400 кв. м, которое артист унаследовал от подруги своей бабушки. Такие квартиры, уточняет «Звездач», стоят около 130 миллионов рублей по оценке сайтов с недвижимостью.

Сейчас сочинские апартаменты певец сдает в аренду вместе с внуком бывшей владелицы.

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