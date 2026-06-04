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Культура

Анита Цой о Пугачевой: «Я была обескуражена»

Певица Анита Цой вспомнила, что Пугачева вдохновила ее на режиссуру
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Анита Цой вспомнила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что Алла Пугачева повлияла на ее творческий путь.

Цой рассказала, что на заре ее карьеры Примадонна порекомендовала ее песню «Романс» Игорю Крутому. Композиция, поделилась исполнительница, на тот момент не издавалась. Цой исполняла ее лишь под рояль дома. Однако песня неожиданно стала победителем на конкурсе «Песня года» в конце 1990-х.

«Я была обескуражена, пришлось делать аранжировку, а на радио она не звучала. Я выпустила ее в альбоме только в 2021 году. Вот такое случилось», — вспомнила звезда.

Также Анита Цой подтвердила, что ее участие в легендарных «Рождественских встречах» в 1997 году состоялось с подачи Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна была режиссером-постановщиком этих «Встреч». Я посмотрела на нее и на всю жизнь влюбилась еще в одну профессию», — поделилась Цой.

Недавно Цой заявила, что у некоторых знаменитостей не получается добиться успеха в предпринимательстве из-за страха перед новыми знаниями и нежелания разбираться в финансовых вопросах.

Ранее сообщалось, что Пригожин ответил на слухи о разводе с Валерией словами о разделе имущества.

 
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