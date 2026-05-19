Исполнительница Джинни Уизли внезапно ушла из сериала по Гарри Поттеру

Актриса Кокрейн ушла из сериала «Гарри Поттер» из-за непредвиденных обстоятельств
graciebellecochrane/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Грейси Кокрейн ушла из сериала «Гарри Поттер». Об этом сообщает Variety.

Кокрейн сыграла роль Джинни Уизли в первом сезоне сериала. Девочка приняла решение покинуть проект из-за «непредвиденных обстоятельств». Семья актрисы не уточняет подробностей.

«Время, проведенное в мире «Гарри Поттера», было поистине чудесным, и она глубоко благодарна Люси Беван (кастинг-директор проекта – «Газета.Ru») и всей съемочной группе за этот незабываемый опыт», — заявили в семье Кокрейн.

Представители HBO заявили, что поддерживают решение Кокрейн и благодарны ей за работу в первом сезоне шоу. На данный момент ведется кастинг на роль Джинни Уизли.

В мае HBO анонсировал создание второго сезона «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого.

Съемки нового сезона, основанного на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», стартуют этой осенью. К Франческе Гардинер, шоураннеру проекта, присоединится сценарист первого сезона Джон Браун. По словам Гардинер, это решение принято для ускорения производства.

