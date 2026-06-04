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Культура

Марина Хлебникова выступила за цензуру в культуре: «За словами надо все-таки следить»

Певица Марина Хлебникова предложила официально вернуть цензуру для артистов
Алексей Белкин/Global Look Press

Певица и актриса Марина Хлебникова в программе «Откройте, Давид» поделилась своими идеями для реформ в сфере культуры.

Первым шагом она предложила восстановить цензуру. Артистка выразила обеспокоенность некоторыми выражениями в кино и музыке, которые, по ее мнению, «режут слух». Она сравнила контроль за речью с уборкой мусора в собственном доме.

«За словами надо все-таки следить. Например, ты приходишь к себе домой, а у тебя там везде валяется мусор. Ты же убираешь это дома. За словами тоже надо все-таки следить», — сказала исполнительница.

Кроме того, Хлебникова подчеркнула, что цензура должна распространяться не только на речевую культуру, но и на внешний вид артистов.

«Очень важным для меня учителем на эту тему был и остается Бари Каримович Алибасов. Он всегда нам говорил: «Вы должны быть притягательными». Не в плане наглой эротики, а как девушка должна быть интересна парню, а парень — девушке», — вспомнила она.

По мнению артистки, деятели культуры — как артисты, так и СМИ — должны активно участвовать в формировании культурного и национального самосознания. При этом певица считает, что и общество в целом обязано вносить вклад в благополучие государства.

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