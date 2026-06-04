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Культура

Катя Лель о замужестве: «Старше 35 не рассматриваю»

50-летняя Катя Лель заявила, что не выйдет замуж за мужчину старше 35 лет
Из личного архива

Певица Катя Лель прокомментировала сообщения о том, что она вскоре якобы планирует снова выйти замуж. В беседе с Общественной Службой Новостей она опровергла эту информацию, добавив, что просто озвучила журналистам свои условия к будущему мужу, ключевое из которых — возраст.

«Я просто рассказала прессе о том, каким должен быть претендент на роль моего супруга, — пояснила певица. — Я честно призналась, что не рассматриваю кавалеров старше 35 лет. Ничего постыдного в этом не вижу».

50-летняя звезда подчеркнула, что её разница в возрасте с будущим молодым мужем нисколько не пугает.

До этого Лель рассказала «Газете.Ru» о поисках идеального мужа, отметив, что мечтает наладить личную жизнь, но у неё слишком высокие требования к мужчинам. Она призналась, что сейчас активно ходит на свидания, но пока ни один мужчина не смог произвести на неё впечатление. Певица подчёркивала, что её будущий супруг должен обладать такими качествами, как осознанность, свобода, доброта, внешняя и внутренняя красота, спортивность и статус.

Ранее к Волочковой посватались сразу несколько мужчин.

 
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