Дава об отцовстве: «Не хочу давать тупые ответы»

Блогер Давид Манукян (он же — Дава) отказался в беседе с Telegram-каналом «Звездач» поверхностно рассуждать на тему отцовства, считая ее слишком глубокой и непростой.

«Я не хочу давать тупые ответы, потому что для меня эта тема очень непростая. Чтобы не было коротких ответов, лучше это оставить для глобального интервью», — пояснил артист.

Манукян также поделился своими размышлениями о родительстве: по его словам, с появлением собственного ребенка он начал лучше понимать своих родителей, но одновременно столкнулся с необходимостью переосмыслить некоторые аспекты их воспитания.

В разговоре артист также с благодарностью и восхищением высказался о своей супруге Мари Краймбрери: он назвал ее мудрой женщиной.

В феврале 2025 года стало известно, что Краймбрери и Дава ждут первенца. Об этом певица объявила в соцсетях. Певица опубликовала видео, на одном из фрагментов которого предстала с округлившимся животом на пляже.

В марте пара призналась, что они официально зарегистрировали отношения. Когда именно Краймбрери и Дава сыграли свадьбу, неизвестно, но по кадрам видно, что певица на тот момент уже была беременна. И в мае 2025 года супруги объявили о рождении дочери, которую назвали Николь.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков подписал свое видео фразой: «Внук Пугачевой? Да он позорный».