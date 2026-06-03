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Культура

Катя Лель поблагодарила пропавшего в Ницце экс-супруга на выпускном дочери

Певица Катя Лель призналась, что не верит в кончину экс-супруга
katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель рассказала «Пятому каналу», что поблагодарила экс-супруга на выпускном дочери.

По словам Лель, она благодарна бывшему мужу, бизнесмену Игорю Кузнецову, за дочь Эмилию, которой можно гордиться.

«Поэтому что я вам хочу сказать: наша жизнь настолько непредсказуемая штука, мы вообще живем и не знаем, что будет завтра. Поэтому пусть у наших детей всегда все будет хорошо», — поделилась артистка.

Лель уточнила, что сейчас появилось множество теорий, что случилось с Кузнецовым после пропажи. Некоторые подозревают, что бизнесмена не стало. Артистка заявила, что не верит в кончину бывшего мужа.

В мае Катя Лель подтвердила, что Кузнецов пропал без вести. По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля в 17:00. Артистка узнала об исчезновении Кузнецова от его друзей, которые связались с ней, забеспокоившись за мужчину. Лель пояснила, что не виделась с экс-супругом два года после развода, Кузнецов поддерживал контакт только с их дочерью Эмилией.

Катя Лель и Игорь Кузнецов развелись в декабре 2023 года. Певица заявляла, что не раз уличала бывшего супруга в изменах.

Ранее Катя Лель наняла экстрасенсов и детективов из-за пропавшего в Ницце экс-супруга.

 
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