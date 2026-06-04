Эрнст предрек «эффективный «Диснейленд» в Москве

Продюсер и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что в Москве появится эффектный «Диснейленд». Его слова передает Ксения Собчак в Telegram-канале.

«Думаю, через пару-тройку лет Москва будет иметь эффективный «Диснейленд», в котором будут, и сейчас уже есть, но будут проходить системные экскурсии по текущему кинопроизводству», — отметил продюсер.

Эрнст уверен, что такие экскурсии и аттракционы привлекут внимание к отечественному кинематографу, а также станут большим развлечением для туристов и жителей Москвы.

В январе член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов предложил организовать российский аналог «Диснейленда». Он считает, что нужно сделать российский парк развлечений с героями отечественных мультфильмов — Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни-Пухом, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», героями «Простоквашино» и прочее. По словам мужчины, такое место можно назвать «Чебурляндией».

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