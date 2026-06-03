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Лазарева о кризисе в современном обществе: «А мужики где?»

Телеведущая Лазарева заявила о кризисе маскулинности и мужском одиночестве
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Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила в Telegram-канале, что ее окружении преобладают активные, интересующиеся жизнью и саморазвитием женщины, и задалась вопросом: «А мужики где?»

Лазарева выразила мнение, что сейчас общество переживает «кризис маскулинности и эпидемию мужского одиночества».

«Мы наблюдаем какой-то слом в существующем порядке вещей, где были установлены определенные мужские правила жизни, определены примерные мужские качества и интересы. Молодые мужчины позволяют себе проявлять больше чувств, чем мои ровесники», — отметила она.

По мнению телеведущей, на протяжении многих лет мужчинам фактически запрещалось проявлять глубокие чувства. Это привело к тому, что переживания и душевные терзания «заливались алкоголем», а уязвимость маскировалась «панцирем» из суровости, сдержанности и агрессивности.

«Сейчас же вокруг много мужчин, которые лозунг «я в порядке» пытаются переосмыслить и разрешить себе мысль «что-то я не ок», — отметила Лазарева.

Подытоживая, телеведущая заключила, что этот процесс требует долгой и серьезной работы. Она считает, что мужчинам нужно «дать время с этим разобраться».

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