Мартина Скорсезе обвинили в подставе раскадровщиков

Американского режиссера Мартина Скорсезе обвинили в подставе художников и раскадровщиков из-за ИИ. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, в соцсетях художники-раскадровщики и концепт-художники раскритиковали Скорсезе после того, как он стал партнером и советником Black Forest Labs. Эта компания занимается разработкой искусственного интеллекта, который преобразовывает текст в изображение.

Скорсезе заявил, что планирует использовать ИИ-раскадровки в своих работах.

«Некоторые вещи нужно увидеть и почувствовать. Теперь, благодаря этому инструменту, я могу более четко и эффективно делиться тем, что я визуализирую, со своей творческой командой», — отметил режиссер.

Художница Карла Ортис, работавшая над фильмами Marvel, заявила, что Скорсезе «подставляет каждого художника-раскадровщика, с которым когда-либо работал».

«Нет абсолютно никаких причин использовать искусственный интеллект, созданный на основе украденных работ миллионов художников, для раскадровки вашего видения. Имейте хоть какую-то гордость и уважайте своих коллег», — обратился к Скорсезе режиссер анимационного сериала «Кастлвания» Сэмюэл Дитс.

Ранее автор «Дневника Хача» заявил, что ИИ заменит блогеров.