Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Мартина Скорсезе обвинили в подставе раскадровщиков

Guardian: режиссера Мартина Скорсезе раскритиковали за ИИ-раскадровки
Francois Mori/AP

Американского режиссера Мартина Скорсезе обвинили в подставе художников и раскадровщиков из-за ИИ. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, в соцсетях художники-раскадровщики и концепт-художники раскритиковали Скорсезе после того, как он стал партнером и советником Black Forest Labs. Эта компания занимается разработкой искусственного интеллекта, который преобразовывает текст в изображение.

Скорсезе заявил, что планирует использовать ИИ-раскадровки в своих работах.

«Некоторые вещи нужно увидеть и почувствовать. Теперь, благодаря этому инструменту, я могу более четко и эффективно делиться тем, что я визуализирую, со своей творческой командой», — отметил режиссер.

Художница Карла Ортис, работавшая над фильмами Marvel, заявила, что Скорсезе «подставляет каждого художника-раскадровщика, с которым когда-либо работал».

«Нет абсолютно никаких причин использовать искусственный интеллект, созданный на основе украденных работ миллионов художников, для раскадровки вашего видения. Имейте хоть какую-то гордость и уважайте своих коллег», — обратился к Скорсезе режиссер анимационного сериала «Кастлвания» Сэмюэл Дитс.

Ранее автор «Дневника Хача» заявил, что ИИ заменит блогеров.

 
Теперь вы знаете
Жертвы атаки ВСУ на Крым, новая выплата для пенсионеров и «черный взрыв» на Солнце. Что нового к утру 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!