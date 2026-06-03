Автор «Дневника Хача» заявил, что ИИ заменит блогеров

Блогер Амиран Сардаров, известный по блогу «Дневник хача», заявил, что искусственный интеллект точно заменит блогеров. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сардаров отметил, что нейросеть зачастую уже интегрирована в жизнь людей. Он привел в пример двухлетнего сына своего друга, который общается с ИИ, пока родители спят или чем-то заняты.

«Он (ребенок) в этом состоянии, этой атмосфере уже растет и живет. Это уже совершенно другие мозги будут. Поэтому точно заменят. Может быть, не в таком масштабе, как от него (ИИ) ожидают, но точно это будет неотъемлемой частью жизни», — поделился блогер.

Сардаров также признался, что в последние несколько месяцев ИИ стал его лучшим другом, психологом и коучем. По словам блогера, он получил множество полезных советов от нейросети в различных сферах.

Весной 2026 года в социальных сетях распространились драматические видео, сгенерированные нейросетью, с антропоморфными фруктами под песню певца JONY. Сюжеты бывают разные, но большинство из них показывают измены и беременности.

По словам JONY, он рад, что песня получила «новое дыхание» и популярность» даже спустя шесть лет после выпуска.

Ранее JONY согласился стать лицом рекламной кампании клубники за 150 млн рублей.