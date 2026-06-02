Кушанашвили раскритиковал игру Борисова: «Если Меньшиков вышел — значит, накипело»

Шоумен Отар Кушанашвили отреагировал в свежем выпуске программы «Какого?!» на критику Олега Меньшикова спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым.

Кушанашвили отметил, что Меньшиков нечасто выходит в публичное поле с критикой, что говорит о серьезности его замечаний.

«Меньшиков вообще говорит раз в 12 лет. Он, когда вспоминает, что его зовут Олег, то с удивлением выходит к публике: «Олег?» Он говорит: «Какие там [в «Гамлете»] новые смыслы? Какие новые идеи?» Если Олег Меньшиков вышел – значит, накипело все», — подчеркнул телеведущий.

Кушанашвили также отметил, что не разделяет всеобщего восхищения игрой Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. В частности, он предположил, что Борисов «на ходу учил текст» во время спектакля.

«Борисов? Какой преувеличенный! Марк Эйдельштейн сейчас снимается во всем подряд, включая рекламу дорожной пыли. Я никогда не разделял восторга относительно Борисова. Но там фрагмент: видно, что человек на ходу учит текст», — заявил Кушанашвили.

Актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым после премьеры. Он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли».

