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Культура

«Архстояние» раскрыл часть программы 2026 года

На фестивале «Архстояние» выступят Kedr Livanskiy и «Деревянные киты»
Александра Гадеева/Пресс служба фестиваля

В арт-парке Никола-Ленивец с 23 по 26 июля 2026 года пройдет Фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» под темой «Маршрут перестроен». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Как отметили создатели, на три дня пространство Никола-Ленивца превратится в масштабный квест и «тотальный спектакль», где ключевая роль отведена зрителю. На фестивале свои проекты представят: архитектурное бюро «Манипулац и оне интернационал е», которое построит реку в поле у Ротонды, Иванка Гарай с проектом «Физкульт-полянка», Луна Попп («Тетенька на проводе») и креативный тандем MILKH и Decorburo («Кто последний за счастьем?» и «Обними березу»).

За музыкальное сопровождение будут отвечать певица Рушана, группы «Созвездие отрезок» и «Деревянные киты», а также nttrl и Kedr Livansky.

Двухдневную электронную программу на сцене Мебиус будет курировать лейбл ГОСТ ЗВУК. За пульт в разные дни встанут OL, Lapti, Vtgnike, low808, Flaty, Kaymeera, FFYYOO, RAREMOTHERFUCKER, Валентин Фуфаев, NOCOW и Skunk York.

Также на «Архстоянии-2026» будет представлен музыкальный опен-колл «Своей дорогой», в рамках которого был проведен первый в истории фестиваля музыкальный конкурс. Лонг-лист включает 45 музыкантов, чья музыка вписывается в эстетику мероприятия.

Среди других активностей: баня-форум Николая Полисского, сплав по реке Угре, экскурсии и медиации по арт-объектам парка и другое. Стоимость билетов стартует от 9,9 тыс. рублей.

Полная программа фестиваля будет объявлена в начале июля.

Ранее стало известно, что певица Минаева рассталась с бойфрендом из-за измены.

 
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