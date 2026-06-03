Минаева рассталась с бойфрендом из-за измены

Певица Ксения Минаева сообщила о расставании со своим молодым человеком, с которым была в отношениях с 2023 года. Об этом девушка рассказала в интервью радиостанции Like FM.

По словам артистки, причиной расставания стала измена партнера, о которой она узнала случайно: ей написала другая девушка, находившаяся в отношениях с тем же молодым человеком. Минаева назвала этот жест проявлением женской солидарности.

Несмотря на то, что разрыв произошел меньше недели назад и поначалу стал для артистки серьезным ударом, сейчас Минаева старается относиться к произошедшему хладнокровно. Она готовится к переезду в новую квартиру, а также выходу 5 июня нового трека «До/после».

Ксения Минаева — финалистка второго сезона телешоу «Песни» на ТНТ под наставничеством Басты. После проекта девушка присоединилась к лейблу рэпера Gazgolder. Она известна по хитам «Пазлы», «Шоколадка» и дебютному альбому «Диско шар», номинированному на премию «Сделано в России‑2023» в категории «Музыка». В 2024 году Минаева вошла в список Forbes «30 до 30».

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