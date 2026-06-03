Шастун раскрыл годовой доход от «Импровизации»

Комик Антон Шастун признался, что получал почти 2,5 млн в год за «Импровизацию»

Комик Антон Шастун раскрыл на шоу «Вписка», что получал почти 2,5 млн рублей в год за работу на шоу «Импровизация».

По словам Шастуна, после появления проекта на телевидении доход начал поступать за конкретные выпуски программ. Он уточнил, что съемки проходили два раза в год, а за один съемочный период команда успевала отснять около 24 выпусков. Каждый выпуск он оценил в 100 тыс. рублей.

Шастун отметил, что дополнительный доход принесло появление гастролей.

«Конечно, появились деньги, которых у меня в жизни не было. Но я не могу сказать, что они как‑то кардинально изменили мою жизнь. Мы в тот момент продолжали делать то же самое — ездить на два города», — заявил юморист.

Сейчас, заявил комик, он старается распоряжаться средствами грамотно — так, чтобы деньги работали, а не просто лежали на счете.

«У меня есть финансовый консультант, который помогает мне вкладывать деньги в определенные места, чтобы они приносили доход. Коммерческая недвижимость — да. Но я еще раз скажу: я в этом вообще ничего не понимаю. У меня есть человек, который говорит: «Вот сюда нажми и вот это сделай», — подчеркнул артист.

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