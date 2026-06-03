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Культура

«Я хочу громкий панк‑рок»: Александр Кузнецов объяснил, почему строит карьеру на Западе

Актер Кузнецов заявил, что развивает карьеру на Западе из-за творческой свободы
РИА «Новости»

Актер Александр Кузнецов рассказал в YouTube-интервью «Би-би-си», что решил развивать карьеру на Западе, поскольку стремится к большей творческой свободе.

«Я предпочитаю выстраивать заново карьеру — сложно, тяжело и муторно — на Западе, где теоретически пока что есть свобода. Хочу написать сценарий, исходя из этого, что мне нужно написать, а не того, сколько редакторов, цензоров будут давать свои комментарии», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что не считает настоящим творчеством то, когда автор вынужден подстраиваться под мнение редакторов.

«Мне надоело жить в спирали, где, чтобы быть классным художником, надо, как Данелия или Тарковский, аккуратненько, между строк русскую чеховскую хандру как‑то гениально расстилать. Да не хочу. Я хочу громкий панк‑рок», — заключил артист.

Александр Кузнецов — российский артист, который известен по ролям в фильмах «Скиф», «Кислота» и «Сердце Пармы». Он также сыграл Хельмута в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» 2022 года. В сентябре того же года артист уехал из России в Великобританию.

Ранее сообщалось, что блогер Амиран Сардаров пожалел о переезде в США.

 
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