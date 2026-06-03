Певец Gazan раскрыл, как жена повлияла на его творчество

Певец Gazan поделился, что его жена предложила ему писать песни про мемы

Автор хита Six Seven, певец Gazan признался, что супруга Полина оказала влияние на его музыкальную карьеру. Именно она предложила исполнителю записывать песни, посвященные популярным мемам. Об этом он рассказал kp.ru.

Gazan назвал свою супругу креативной девушкой, добавив, что он удачно женился. По словам певца, до встречи с Полиной он писал душевную и грустную музыку про любовь.

«После того, как мы познакомились с моей женой Полей, она увидела, что я веселый и забавный парень. И она говорит: «Слушай, а транслируй это в музыку. И пиши песни про мемы, смешные песни делай. Зачем тебе писать грустную музыку про любовь, что тебе больно в отношениях, у тебя же все хорошо. И зачем людям доносить неправду»», — поделился исполнитель.

Тогда Gazan согласился с Полиной и решил попробовать делать смешную музыку про мемы. Певец подчеркнул, что публике понравились такие песни.

До этого певец Gazan поделился, что они с супругой решили не заключать брачный договор при покупке квартиры. По словам исполнителя, у них с женой не было каких-либо разногласий из-за нового жилья, поскольку они полностью друг другу доверяют.

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