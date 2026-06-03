«Заболела этим жанром»: Арбенина раскрыла, кто ее вдохновил записать рэп-альбом

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась, что выпустила рэп‑альбом «Rap for Mama» под влиянием 16‑летней дочери. Ее слова передает НСН.

Арбенина рассказала, что дочь составила для нее плейлист на 11 часов под названием «Рэп для мамы».

«Я так наслушалась, что заболела этим музыкальным жанром, и мы выпустили пластинку», — сообщила рокерша.

Релиз альбома Арбенина символично приурочила к 1 июня — Международному дню защиты детей. Артистка подчеркнула, что не собирается делать рэп основой своего творчества.

В начале февраля Арбенина показала своих повзрослевших детей-двойняшек в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Дочь знаменитости Марта занимается футболом. В 11 лет ее взяли в клуб «Чертаново», а сейчас девушка играет за «Спартак». Исполнительница рассказывала, что Марта с детства неплохо видела поле и владела мячом, хотя никто в семье ее этому не учил.

Артем пошел по стопам матери. Сын звезды выступает с группой «Ночные снайперы», играя на гитаре.

Артистка стала матерью в 35 лет. Арбенина признавалась, что двойняшки вьют из нее веревки, хотя она старается быть строгим родителем.

Ранее сообщалось, что певица Минаева рассталась с бойфрендом из-за измены.