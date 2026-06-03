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Культура

В «Зарядье» открывается выставка «Традиционные ценности»

Выставка «Традиционные ценности» начнется 5 июня в парке «Зарядье»
Иван Коршунов. Перо

В Подземном музее парка «Зарядье» 5 июня стартует выставка «Традиционные ценности. Вера». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.  

Экспозиция объединит живопись, скульптуру и арт‑объекты, раскрывающие не только религиозный аспект, но и гуманистическую веру в человека, детскую безоговорочную веру в родителей, уверенность в созидательной силе труда.

На выставке будут представлены работы художников Дмитрия Жилинского, Николая Колупаева, Олега Иващенко, Ивана Коршунова, Татьяны Чувашевой, Вадима Комиссарова, Владимира Мигачева, Татьяны Баданиной, группы Doping-Pong, Андрея Ремнева, Анны Красной, скульпторов Раисы Лысениной, Сергея Некрасова, Адиля Алиева и других.

Выставка включает мультимедийную часть, созданную в партнерстве с музеем на медиафасаде VozDooh. В ней художники переосмыслили тему веры через язык цифрового искусства.

Проект — результат творческого содружества ученых, художников, искусствоведов и общественных деятелей. Каждая выставка предваряется научными исследованиями, которые осуществляет коллектив ученых факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова

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