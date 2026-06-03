Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Пентхаус Кобзона выставили на продажу за миллиард рублей

Mash: квартиру Кобзона в Москве выставили на продажу за миллиард рублей
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Элитный пентхаус певца Иосифа Кобзона выставили на закрытую продажу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о квартире площадью 600 м², расположенной на 16-м этаже ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Отмечается, что интерьер и ремонт жилья не менялся с момента кончины Кобзона. Недвижимость принадлежит вдове артиста Нинель Кобзон.

Пентхаус планируют продать за миллиард рублей. По данным издания, сделку не афишируют и покупателя ищут без огласки.

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года.

В марте 2025-го представители Москомархитектуры утвердили архитектурно-градостроительную концепцию 18-этажной башни Melody Tower — первой очереди многофункционального комплекса имени Иосифа Кобзона, который будет построен в центре столицы в 2028 году.

«Российская газета» отмечала, что комплекс, в который войдет музыкальный театр, планируют построить на Бауманской улице на участке площадью 0,77 га. Башню возведут в две очереди суммарной поэтажной площадью 59,8 тысячи кв. м.

Ранее Игорь Синяк рассказал, как расследуется ограбление его квартиры во Франции.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!