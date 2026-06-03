Пентхаус Кобзона выставили на продажу за миллиард рублей

Mash: квартиру Кобзона в Москве выставили на продажу за миллиард рублей

Элитный пентхаус певца Иосифа Кобзона выставили на закрытую продажу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о квартире площадью 600 м², расположенной на 16-м этаже ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Отмечается, что интерьер и ремонт жилья не менялся с момента кончины Кобзона. Недвижимость принадлежит вдове артиста Нинель Кобзон.

Пентхаус планируют продать за миллиард рублей. По данным издания, сделку не афишируют и покупателя ищут без огласки.

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года.

В марте 2025-го представители Москомархитектуры утвердили архитектурно-градостроительную концепцию 18-этажной башни Melody Tower — первой очереди многофункционального комплекса имени Иосифа Кобзона, который будет построен в центре столицы в 2028 году.

«Российская газета» отмечала, что комплекс, в который войдет музыкальный театр, планируют построить на Бауманской улице на участке площадью 0,77 га. Башню возведут в две очереди суммарной поэтажной площадью 59,8 тысячи кв. м.

Ранее Игорь Синяк рассказал, как расследуется ограбление его квартиры во Франции.