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Культура

Концерты Ани Лорак отменяют в России

Певица Ани Лорак сообщила об отмене концертов в трех городах России
Телеканал Россия

Певица Ани Лорак сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее концерты в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске не состоятся.

По словам Лорак, проведение этих трех выступлений не было согласовано органами местного управления и администрациями регионов.

«Со своей стороны мы сделали все необходимое для организации и проведения мероприятий, однако, по итогам наших обращений, согласование получено не было», — поделились представители артистки.

Команда Лорак отметила, что в ряде случаев в отказах были указаны формальные причины. Однако, как утверждают представители артистки, во Владивостоке было получено прямое распоряжение главы города отменить мероприятие под предлогом выдуманных фактов из биографии певицы.

Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения. Все средства будут возвращены в полном объеме. Представители Лорак принесли извинения перед зрителями, купившими билеты.

Ани Лорак родилась в украинском городе Кицмань. В марте 2024 года певица подала заявление на российское гражданство. В июне 2025-го артистка стала гражданкой России. 9 июня ей выдали паспорт.

Ранее была раскрыта стоимость отдыха Ани Лорак в самом роскошном отеле Маврикии.

 
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