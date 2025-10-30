Бородин уличил Хазанова в предательстве: «И в итоге он просто пропал»

В России необходимо обсудить возможность признания народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова предателем. Об этом сообщает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

По словам Бородина, причиной его инициативы стал отказ актера от участия в его подкасте. «В планах было задать ему прямые вопросы о том, на какие средства он приобрел свою недвижимость, и озвучить публичные сомнения в источниках его миллиардов», — уточнил общественный деятель.

Также, отметил Бородин, он планировал узнать позицию Хазанова относительно специальной военной операции России на Украине и получения им второго гражданства.

«В ходе разговора Хазанов начал заминаться, говорить об отсутствии времени в графике и в итоге просто пропал», — рассказал глава ФПБК.

Бородин выразил мнение, что в РФ нужно «сесть за стол переговоров» в рамках обсуждения таких артистов, как Геннадий Хазанов. Общественный деятель собирается выяснить на круглом столе, считают ли россияне подобных публичных людей предателями.

13 октября SHOT сообщал, что Хазанов продал в России ряд недвижимости: квартиру площадью 246 кв. м на улице Малая Молчановка в районе Арбат примерно за 237 млн рублей; квартиру площадью 255 кв. м на улице Спиридоновка в Пресненском районе, предположительно, за 232 млн рублей; 114-метровую квартиру на улице Серафимовича в районе Якиманка за около 102 млн рублей.

