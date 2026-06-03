Наталья Штурм о предпочтениях в мужчинах «Нет оргазма на альфонсов»

Певица Наталья Штурм заявила, что не будет встречаться с молодыми

Певица Наталья Штурм призналась «Пятому каналу», что не будет заводить роман с молодыми людьми.

Штурм уверена, что партнеры, которые моложе нее, обязательно станут альфонсами в отношениях. Артистка подчеркнула, что не любит таких мужчин.

«У меня нет оргазма на альфонсов. Вы понимаете? Я ничего не могу с собой сделать», — поделилась знаменитость.

Штурм призналась, что заметила новую тенденцию среди противоположного пола. Она уверена, что мужчинам стало лень и тяжело заниматься сексом.

«Они начинают стонать, плакать, что они устают на работе, а на работе они тоже не особо работают», — отметила певица.

Артистка также поддержала людей, которые работают. По словам исполнительницы, она очень любит, когда и мужчины, и женщины «впахивают как следует».

«Особенно, если это их любимая работа. Если нелюбимая, то, конечно. Также, если им сексом не нравится заниматься, вот они и не занимаются. Поэтому вот и происходит, что все одинокие сейчас», — рассказала Штурм.

Ранее Наталья Штурм раскрыла отношение Молчанова к женщинам после его кончины.