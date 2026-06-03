Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Наталья Штурм о предпочтениях в мужчинах «Нет оргазма на альфонсов»

Певица Наталья Штурм заявила, что не будет встречаться с молодыми
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм призналась «Пятому каналу», что не будет заводить роман с молодыми людьми.

Штурм уверена, что партнеры, которые моложе нее, обязательно станут альфонсами в отношениях. Артистка подчеркнула, что не любит таких мужчин.

«У меня нет оргазма на альфонсов. Вы понимаете? Я ничего не могу с собой сделать», — поделилась знаменитость.

Штурм призналась, что заметила новую тенденцию среди противоположного пола. Она уверена, что мужчинам стало лень и тяжело заниматься сексом.

«Они начинают стонать, плакать, что они устают на работе, а на работе они тоже не особо работают», — отметила певица.

Артистка также поддержала людей, которые работают. По словам исполнительницы, она очень любит, когда и мужчины, и женщины «впахивают как следует».

«Особенно, если это их любимая работа. Если нелюбимая, то, конечно. Также, если им сексом не нравится заниматься, вот они и не занимаются. Поэтому вот и происходит, что все одинокие сейчас», — рассказала Штурм.

Ранее Наталья Штурм раскрыла отношение Молчанова к женщинам после его кончины.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!