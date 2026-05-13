Наталья Штурм раскрыла отношение Молчанова к женщинам после его кончины

Певица Наталья Штурм: телеведущий Молчанов по-рыцарски относился к женщинам
Певица Наталья Штурм в Telegram-канале почтила память телеведущего Владимира Молчанова.

Штурм назвала Молчанова человеком, изменившим телевидение. По словам артистки, программы телеведущего были умные, познавательные, интеллигентные и с «человеческим лицом».

«Мне посчастливилось знать его лично, мы нечасто встречались в коридорах Останкино, он отличался каким-то рыцарским отношением к женщинам, благородством, красотой речи, неравнодушием. Приношу соболезнования его дочери Анне, с которой мы рожали на соседних койках, также его любимому внуку Дмитрию, рожденному 10 января 2004 года. Вам очень повезло с папой», — поделилась исполнительница.

Владимир Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы «До и после полуночи» на советском телевидении. С 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Он имеет несколько наград «ТЭФИ». Телеведущего не стало 11 мая 2026 года.

