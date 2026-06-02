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Культура

Звезда «Бумера» посоветовал с детства ходить к психологу

Актер Андрей Мерзликин порекомендовал с детства посещать психолога
ЛенДок

Актер Андрей Мерзликин заявил «Пятому каналу», что людям стоит посещать психолога с детства.

По словам Мерзликина, психолога стоит начать посещать еще тогда, когда нет никаких проблем. Он объяснил, что разговоры со специалистом помогут избежать различных возрастных кризисов и лучше понимать себя.

«Практика показала, что это совсем невредно, неплохо. Я и сам попробовал. И, по большому счету, вполне себе хорошие результаты, когда подростки проходят какие-то свои вещи. Сейчас есть модный термин «осознанность». Ты просто учишься разбираться и называть вещи какими-то правильными именами. Не только с точки зрения эмоций, которые с тобой происходят, но что вообще происходит», — подчеркнул артист.

Мерзликин известен по роли Димона «Ошпаренного» в фильме «Бумер». В его фильмографии более 180 работ. Он также сыграл в проектах «Жмурки», «Годунов», «Молодежка», «Триггер», «Ленинград 46», «Брестская крепость».

Ранее дочь Даны Борисовой обратилась к психологу.

 
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