Запашный назвал условия, при которых уйдет в депутаты

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный признался ТАСС, что у него нет желания баллотироваться в Государственную думу.

Запашный объяснил, что не хочет совмещать работу депутата и гендира цирка. По словам дрессировщика, к нему обращались много партий с просьбой примкнуть к ним в качестве депутата, но он им отказывал. У знаменитости нет желания уходить из цирка и плотно заниматься политикой.

Как отметил Запашный, он может стать депутатом исключительно после просьбы президента России Владимира Путина.

«Вот «самому главному» я отказать не смогу. И это основано, прежде всего, на любви и уважении к нему. Если Владимир Владимирович что-то мне доверит или о чем-то меня попросит — пойду на такую серьезную жертву», — рассказал артист цирка.

В июне Эдгард Запашный рассказал, что многие украинские цирковые артисты стремятся выступать в России, но вынуждены скрывать это.

По словам Запашного, не все «люди с украинским паспортом» поддерживают режим власти в стране, но скрывают свою позицию, чтобы не стать мишенью для радикально настроенных украинцев.

