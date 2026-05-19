Звезду «Фабрики звезд» нашли в аниме и опере: «Я тут и я продолжаю выступать»

Певица Саша Балакирева стала работать в озвучке аниме
sasha_balakireva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Фабрики звезд 5» Саша Балакирева рассказала о своей судьбе после проекта. На социальные сети артистки обратило внимание издание Super.

39-летняя Балакирева напомнила, что занимается классической оперой, а также работает в озвучке аниме. Песни в ее исполнении звучат в мультфильме «Красавица и дракон», также она записывала свою версию саундтрека к One Piece.

«Я тут и я продолжаю выступать, хотя мое творчество стало совсем другим», — отвечает на вопросы о своей судьбе певица.

В 2004 году Балакирева дошла до финала музыкального проекта под руководством Аллы Пугачевой. Она записала песню с Андреем Губиным, а также вошла в состав группы «КуБа».

Накануне артист Артем Дубцов рассказал «Газете.Ru», что не обижается, когда его называют в сети и в СМИ сыном Ирины Дубцовой. Он отметил, что пока только начинает строить карьеру в шоу-бизнесе, поэтому не против привязки к матери.

