Петербурженка обвинила известного художника в домогательствах: «Поганой метлой от детей»

Telegram-канал «Осторожно, Петербург»

Жительница Санкт‑Петербурга Анна (имя изменено) обвинила художника Игоря Чоларию в домогательствах, произошедших в 2010 году, когда ей было 15 лет. Об этом сообщает «Осторожно, Санкт‑Петербург».

По словам Анны, летом 2010 года у Казанского собора к ней подошел мужчина около 50 лет, которого она опознала как живописца Игоря Чоларию. Художник пригласил школьницу в кафе и предложил позировать в своей мастерской «в качестве музы».

Анна рассказала, что во время беседы художник затронул тему сексуального опыта: он пытался уверить, что «сексуальная связь с музой — очень важна для вдохновения». Также мужчина просил не рассказывать родителям об их общении. Однако Анна все рассказала семье, и родители запретили ей общаться с художником.

Спустя 10 лет Анна снова встретила Чоларию в лобби гостиницы «Астория». Художник, уже пенсионного возраста, не узнал девушку и вновь предложил ей позировать.

После этой встречи они обменялись контактами. Когда Анна напомнила ему обстоятельства их первого знакомства, художник заблокировал ее в мессенджерах.

«Сейчас, когда тебе уже 31 год, ты понимаешь, что раньше то, что казалось нормальным, потому что хотел быть взрослым, — вообще ненормально. Таких людей нужно поганой метлой от себя и от детей», — сказала она.

Анна отметила, что не планирует подавать заявление в правоохранительные органы из‑за давности событий. Однако она готова присоединиться к коллективному обращению, если найдутся другие пострадавшие от действий художника.

«Осторожно, Санкт‑Петербург» обратились за комментарием к Чоларии, но художник не стал обсуждать ситуацию. Он бросил трубку.

Ранее сообщалось, что мужчина караулит женщин и домогается их в Петербурге.

 
