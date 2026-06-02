Оперному певцу не удалось отсудить у Первого канала деньги из-за шутки про русских

Оперному певцу Сергею Москалькову не удалось отсудить у Первого канала деньги из-за шутки про русских в КВН. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Артист из Челябинска потребовал от Первого канала 300 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за шутки команды Error 404. Юмористы назвали «большое количество русских» минусом Москвы.

По данным канала, Останкинский районный суд Москвы вернул иск заявителю. До этого суд оставил заявление без движения и потребовал предоставить доказательства распространения оспариваемых сведений. После этого Москальков направил уточненный иск и диск с записью передачи, однако носитель оказался нечитаемым.

Суд в своем определении указал, что оспариваемое высказывание не содержит упоминаний о самом Москалькове, а значит, его права и законные интересы непосредственно не затронуты. Кроме того, добавили в суде, право обращаться в интересах неопределенного круга лиц истцу законом не предоставлено.

Теперь Москальков может обратиться в суд повторно после устранения недостатков.

Москальков — баритон из «Русской оперы», приглашенный солист Большого театра, блогер-эксперт по вокалу и общественный деятель.

Шутка, возмутившая Москалькова, была ответом на вопрос в конкурсе «Разминка» в игре Высшей лиги КВН, которую Первый канал показал 1 мая. Ведущий Дмитрий Хрусталев попросил назвать «минусы Москвы». Игрок команды «Error 404», уроженец Бурятии Тимур Дашинимаев ответил: «Русских много».

