Кушанашвили о Shaman: «Видно, что у парня задержка в развитии»

Шоумен Кушанашвили: я воспитал больше детей, чем у Shaman хитов

Шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал в свежем выпуске программы «Какого?!» творчество Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и, в целом, публичный образ певца.

«Видно, что у парня задержка в развитии. Я воспитал больше детей, чем у него хитов. У него вообще нет ни одного, кроме «Я — грузин» (имеется виду песня «Я — русский», — прим. «Газеты.Ru»). Я же вижу», — сказал телеведущий.

Кушанашвили обратил внимание на то, как Shaman подогревал публику перед выходом его новой композиции «Россия-мама». По подсчетам шоумена, артист ходил с загадочной папкой по Москве на протяжении 17 недель.

«В тот момент я подумал: у него ведь есть охранники. И что думает обычный русский парень, работающий охранником у Дронова? Вероятно, он рассуждает так: «Ну, зарплата есть — придется терпеть», — добавил Кушанашвили.

По словам телеведущего, выпуская хит, Shaman не думал о вопросе авторских прав. Он отметил, что даже при использовании искусственного интеллекта их необходимо соблюдать. При этом журналист признал, что у Shaman есть преданная аудитория — «женщины, которым вечность плюс».

Shaman на прошлой неделе опубликовал новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. В клипе под подозрение «детектива Shaman» попадают журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

