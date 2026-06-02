Премьер Большого театра раскрыл правду о последствиях непрерывных репетиций

Артист балета Родькин заявил, что мастерство в балете приходит в момент отдыха

Премьер Большого театра Денис Родькин раскрыл правду о последствиях непрерывных репетиций. О балете он поговорил с ТАСС.

Он признал, что в профессиональной среде существует заблуждение, что чем больше нагрузки и ежедневной работы без отдыха, тем лучше результат. Однако, добавил Родькин, от этого становится только хуже.

«Потому что результат от репетиций приходит именно тогда, когда между интенсивными занятиями есть момент отдыха. В это время и накапливается мастерство, и тело получает только пользу», — поделился артист.

Родькин подчеркнул, что восстановление и паузы в тренировочном процессе являются важной частью профессиональной подготовки артиста балета.

Недавно был раскрыт ожидаемый доход балерины Анастасии Волочковой с летнего VIP-концерта.

Ранее не стало балерины Мариинского театра Любови Кунаковой.