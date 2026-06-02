Николас Кейдж объяснил отказ от ролей Зеленого гоблина и тупого

Актер Кейдж отказался от ролей в фильмах «Человек-паук» и «Тупой и еще тупее»

Американский актер Николас Кейдж объяснил отказ от ролей в двух крупных франшизах. В беседе с Complex News 62-летний актер вспомнил, что оба раза выбрал более неочевидные варианты.

«Однажды Джим Керри хотел, чтобы я снялся в «Тупом и еще тупее», и я сказал, что предпочел бы сняться в «Покидая Лас-Вегас». Другой раз мне предложили роль Зеленого гоблина в «Человеке-пауке», и я сказал, что предпочел бы сняться в «Адаптации. Оба этих варианта дали мне больше возможностей как актеру», — не жалеет артист.

В итоге Джефф Дэниелс сыграл вместе с Керри в «Тупом и еще тупее» и его продолжении 2014 года, а роль Зеленого гоблина в «Человеке-пауке» в конечном итоге досталась Уиллему Дефо.

Сейчас Кейдж считает, что сделал правильный выбор. Роль сценариста-алкоголика в фильме «Покидая Лас-Вегас» принесла ему премию «Оскар» и «Золотой глобус». Роль братьев-близнецов Чарли и Дональда в фильме 2002 года «Адаптация» принесла ему вторую номинацию на «Оскар» и четвертую — на «Золотой глобус».

Накануне Кейдж назвал режиссеров, которые не простили ему отказ.

Ранее Николас Кейдж сменил имя на Николас Кейдж.