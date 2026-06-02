Подруга Светличной рассказала о состоянии ее могилы и будущем памятнике: «Все делается, что нужно»

Близкая подруга Светланы Светличной Елена Перелыгина в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась, что сын актрисы и его семья готовятся к установке памятника. По ее словам, он должен отражать тонкую творческую натуру звезды кино.

На протяжении долгого времени родственников Светличной критиковали из-за состояния ее могилы. В сети писали о мусоре, засохших цветах и поврежденном портрете. В апреле журналисты посетили захоронение и отметили, что его облагородили. Подруга актрисы Перелыгина призналась, что часто бывает на Троекуровском кладбище, поэтому уверена, что за могилой ухаживают всегда.

«Я не могу судить строго Алексея (сына Светланы Светличной. – прим. «Газета.Ru») и его семью. Уверена, они стараются. Я бываю часто на Троекуровском кладбище у своей мамы, она похоронена там, и захожу к Светлане. Все там в порядке, конечно, кому-то нужны сенсации, поэтому возникают споры, насколько хорошо родные ухаживают за могилой. Скажу так, может, как-то и было фото Светланы Афанасьевны подпорчено погодой, так это неудивительно. Какие холода и метели бывают в нашей местности, к могиле не подобраться. А так работники кладбища, где лежат наши близкие, очень следят за порядком. Я вижу — все делается, что нужно», — рассказала Перелыгина.

Подруга Светличной подтвердила, что в скором времени на месте захоронения появится памятник. Она отметила, что изготовление могло затянуться из-за серьезных трат и бюрократии.

«Сама была в такой ситуации — ставила памятник. Во-первых, это серьезные деньги и много бюрократии. Знаю, что скоро поставят. Надеюсь, он будет полностью отображать тонкую творческую натуру Светочки, ее харизму и внутреннюю силу! Она незаурядный человек, незаурядная женщина, бросившая вызов обществу своей дерзкой по тем временам ролью и вошедшая в историю кино как настоящий революционер, сказавший эпизодом в легендарном фильме о свободе и несвободе женщины в этом мире и как это решает подчас судьба, как небольшой штрих может наложить штамп и уничтожить или поднять. А иногда все очень спорно, а общество бескомпромиссно! Надеюсь, что Алексей, который как никто знал маму, знает, что делает. Я хотела бы, чтобы там была она сама с гордо поднятой головой и прямой спиной! Ее ничто не заставило склониться и нагнуться, и так до самого конца!» — заявила Перелыгина.

Ранее внучка Светличной опровергла слухи о том, что актрису сдала в психиатрическую клинику семья.