«Напала и покусала»: внучка ответила на слухи о Светлане Светличной

Внучка Светличной опровергла слухи о том, что актрису сдала в психиатрическую клинику семья

Внучка актрисы Светланы Светличной, которой не стало год назад, ответила на слухи о знаменитой бабушке. Воспоминаниями Мария Ивашова поделилась в программе «Пусть говорят».

В конце 2010-х Светличная стала частой гостьей в ток-шоу, где жаловалась, что наследники якобы хотят завладеть ее имуществом. Позже актриса, которая жила одна, стала регулярно вызывать себе бригаду «скорой помощи» и уезжала в больницу только с врачами-мужчинами, делится Мария.

«После одной из таких поездок она возвращается со словами: «Я так классно жила в Португалии. Все супер». Я вышла из туалета, переспрашиваю ее: «Так что там в Португалии?» И слышу: «В какой Португалии? Я же там никогда не была». А прошло всего две минуты», — говорит внучка.

Однажды, когда родные приехали забирать актрису после госпитализации, главврач не отпустил Светличную — он заявил, что женщина «напала на медсестру и покусала ее».

Именно после этого, продолжает Ивашова, актрису перевезли в психиатрическую клинику. Родственница опровергает заявления о том, что в психиатрическую клинику актрису сдала семья. После психическое здоровье Светличной, добавила Ивашова, постепенно ухудшалось.

В конце лета 2024 года врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Ее не стало утром 16 ноября в столичном хосписе. Могила звезды находится на Троекуровском кладбище. Какой была Светлана Светличная — в галерее «Газеты.Ru».

