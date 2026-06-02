Люся Чеботина раскрыла, какой продукт всегда есть в ее холодильнике

Певица Люся Чеботина призналась, что не может отказаться от кофе с молоком

Певица Люся Чеботина раскрыла, что в ее холодильнике всегда можно найти молоко. Об этом она рассказала в беседе с «Леди Mail».

По словам Чеботиной, молоко является единственным продуктом, который постоянно есть в ее холодильнике. Певица объяснила, что не может отказаться от употребления кофе с ним.

При этом артистка отметила, что обычно ее рацион разнообразен. Исполнительница старается есть все, что просит ее организм.

«Любимого блюда нет, потому что я ем по настроению и желанию. Бывают дни, когда мне не хочется есть абсолютно, и я могу просто перекусить свежими огурцами, редисом и авокадо. А бывало и такое, что в два ночи я заказывала скумбрию холодного копчения с картошкой и солениями в виде черемши и чеснока. Всегда по-разному», — поделилась она.

Чеботина добавила, что на ее столе часто появляются каймак, борщ с чесноком и салом,утка по-пекински, отварная картошка с маслом, сыром и жареной курицей или скумбрией, а также плов с нутом, соленьями и лепешкой из тандыра или самсой с тыквой. Помимо этого, певица любит есть цукини во фритюре, филе тунца в кунжуте, приготовленное на гриле, карпаччо из капусты или помидор с трюфелем и камамбер с креветками, запеченный в духовке с пенне.

В феврале Люся Чеботина назвала качества, которыми должен обладать ее будущий муж. По словам исполнительницы, рядом с собой она видит сильного, успешного, влиятельного человека, которого она будет слушать. Певица также хочет, чтобы ее избранник самостоятельно принимал решения и был ответственным.

Ранее Люся Чеботина сразилась с Полиной Гагариной на рок-проекте.