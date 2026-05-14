Люся Чеботина сразилась с Полиной Гагариной на рок-проекте

Певицы Чеботина и Гагарина стали героинями шоу «Соль.Легенда»
Российские певицы Люся Чеботина и Полина Гагарина сразились в новом проекте «Соль.Легенда». Премьера первого выпуска нового музыкального шоу состоялась на в VK Видео перед показом на телеканале РЕН ТВ.

«Соль.Легенда» — это противостояние поп-звезд, пробующих себя в рок-музыке. В каждом выпуске участники должны исполнить культовые рок-хиты, собственные треки в новом утяжеленном звучании и каверы на песни членов жюри. Оценивать выступления будут представители российской рок-сцены, приглашенные музыканты и зрители в зале. Судьями первого выпуска постоянные члены жюри — Вадим Самойлов, Виктор Дробыш, Саша ST и приглашенный гость — Сергей Галанин. Место ведущего проекта занял Стас Ярушин.

В первом выпуске Гагарина исполнит «Возьми мое сердце» группы «Ария», свою песню «Драмы больше нет» в новом рок-прочтении и «Никогда» группы «Агата Кристи», Чеботина — «Беспечный ангел» группы «Ария», рок-версию своего хита «За бывшего» и «Мы дети большого города» группы «СерьГа».

«Это вызов самой себе. Те трудности, что я переживала на репетиции, мне понравились: ругала себя, думала, почему так не получается, сяк не получается. Хотелось что-то новое от себя услышать», — говорит Полина Гагарина.

Люся Чеботина признает, что Гагарина уже стала легендой.

«Мне кажется, что в России большая часть вокалистов — тех, кто учился в музыкальных учреждениях, — все слушали Полину Гагарину. Мне безумно приятно здесь находиться, потому что есть возможность попробовать себя в этом жанре», — делится она.

Среди участников будущих выпусков — 10AGE, Akmal', Mary Gu, Uma2rman, Wildways, Амирчик, Антон Токарев, Виктория Дайнеко, «Гранж», Дана Соколова, «Джейн Эйр», Джизус, Ирина Дубцова, Клава Кока, Леша Свик, Люся Чеботина, Минаева и «Тринадцать карат», среди приглашённых членов жюри — MONA, The Hatters, Ант (25/17), Баста, Елка, Иосиф Пригожин, Сергей Бобунец, Сергей Бурунов, Сергей Галанин и Юлия Савичева. Первый выпуск уже доступен в VK Видео.

