Буланова рассказала об амулете, без которого она не выходит на сцену

Татьяна Буланова призналась, что не может выйти на сцену без амулета удачи

Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее есть особый амулет, без которого она не выходит на сцену. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что это старинное украшение, которое она получила в качестве наследства.

«Я всегда перед большими концертами и выступлениями надеваю одно кольцо, которое мне передалось от моих старших. Оно позволяет мне лучше раскрыться на сцене», — рассказала исполнительница.

Кроме амулета певица также верит в приметы. Она призналась, что всегда выходит на сцену с левой ноги. По словам Булановой, если она этого не сделает, то последуют «нежеланные последствия».

До этого рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметил, что иногда обращает внимание на приметы и знаки судьбы. По его мнению, они появляются в жизни людей не просто так. Музыкант также рассказал историю о том, как однажды ему перебежала дорогу черная кошка, а после этого он едва не попал в ДТП.

