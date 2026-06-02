Автор «American boy» о секрете успеха старых хитов: «Это переосмысление эпохи»

Композитор группы «Комбинация», автор хитов «American boy» и «Russian girls» Виталий Окороков объяснил сегодняшний успех старых песен коллектива. Его цитирует ТАСС.

По словам композитора, во время создания песен никто не мог представить, что через десятилетия они снова станут настолько актуальными.

«Сейчас они переживают вторую жизнь. Причем важно, что это не просто ностальгия, а переосмысление эпохи», — считает Окороков.

Автор уверен, что популярность этих песен связана с тем, что люди хотят окунуться в эпоху 90-х.

Накануне певица, солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева призналась, что в 90-х у коллектива не раз опускались руки.

«Трудные были годы. Мы, как и все гастролеры того времени, колесили по стране в разбитых филармонических ПАЗиках, ночевали в обшарпанных гостиницах, где зимой порой не было ни отопления, ни горячей воды», — делилась она.

Ранее был назван главный хит дискотек нулевых среди россиян.

 
