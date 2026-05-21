Назван главный хит дискотек нулевых среди россиян

Песня «Я твой номер один» Димы Билана стала лидером среди хитов дискотек 90-х и нулевых среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН Музыка».

Наибольший интерес музыка, звучавшая на дискотеках 90-х и нулевых, получила в 2025 году. В 2026-м такие треки стали слушать реже по сравнению с 2024-м и 2025-м.

«Я твой номер один» россияне слушали чаще всего в песнях этого сегмента. В топ-10 композиций из дискотеки нулевых также вошли «Ты не мой» певицы Светы; «Ай-яй-яй» и «Он тебя целует», «18 мне уже» «Руки Вверх!»; «Про красивую жизнь» группы «БАНД'ЭРОС»; «Ice Baby» рэпера Гуфа, «Где Ты» от D.I.P. Project и «Инфинити», «Плохая девочка» коллектива «Винтаж» и «Были танцы» Бьянки.

В сегменте треков из дискотек 90-х самым популярным синглом 2026 года стала запись «Солнышко» группы «Демо». В топ-3 композиций также вошли «Угонщица» Ирины Аллегровой и «Хали-гали, паратрупер» группы «Леприконсы». Далее расположились «American boy» группы «Комбинация», «Ветер с моря дул» Натали, «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой, «Капитан» Татьяны Овсиенко, «Зимняя вишня» Анжелики Варум и «Мальчик мой» Светланы Владимирской. Закрыла рейтинг песня «Влюбленный самолет» Ларисы Черниковой.

Анализ количества прослушанных треков на одного пользователя показал, что самая молодая аудитория сервиса, в возрасте от 0 до 24 лет, предпочитает музыку 90-х годов.

