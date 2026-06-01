Шотландский комик рассказал, какой факт о России его шокировал

Комик Слосс признался, что был поражен отсутствием сексуального образования в РФ
Шотландский стендап-комик Дэниел Слосс признался, что был поражен отсутствием сексуального образования в российских школах. Об этом юморист упомянул в YouTube-подкасте Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом).

Слосс вспомнил, как во время концерта в Москве он поинтересовался у зрителей, в каком классе начинают изучать тему секса, — и зал из шести тысяч человек отреагировал смехом.

«В России нет сексуального образования, а я этого не знал, пока не начал об этом говорить. <...> Думаю, что очень-очень важно, чтобы юноши и мальчики узнавали о месячных и яйцеклетках, о родах и обо всем таком», — заявил артист.

Дэниел Слосс стал мировой знаменитостью, когда в 2017 году стрим-сервис Netflix выпустил два его спешла — «Dark» и «Jigsaw».

В 2019 он уже был гостем подкаста российского блогера и комика Данилы Поперечного. В нем шотландец признавался, что последнюю пару лет из-за количества выступлений он чувствует себя не комиком, а исполнителем, который проговаривает устаревший и уже не особо смешной для себя материал.

