«Они видели меня как русского»: британский журналист «потерял» родину после переезда в Россию

Журналист Дэнни Армстронг ощутил отчуждение на родине после жизни в России

Британский журналист Дэнни Армстронг, который живет в России, рассказал, что, вернувшись на родину, почувствовал себя там чужим. Об этом он сообщил проекту «Мы и они» на Rutube.

По словам Армстронга, в России его тепло встретили благодаря знанию языка и увлечению русской культурой. Однако в Великобритании отношение к нему стало менее дружелюбным.

«Там я чувствовал себя чужим. Они видели меня как русского», — отметил Армстронг.

Причиной холодного приема в Великобритании Армстронг назвал свое «обрусение».

