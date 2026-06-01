Шац поблагодарил Трампа за то, что не сорвал его тур

Комик Шац назвал национальным развлечением конфликт Израиля с Ираном
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Переехавший в Израиль комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) национальным развлечением конфликт страны с Ираном.

Шац отметил, что завершил двухнедельный тур по шести городам Израиля, представив новую программу «Лифтолук».

«Очень волнительные две недели, когда каждый день после твитов Дональда Трампа было неясно: будет тур или мы продолжим наше национальное развлечение — разборки с Ираном», — сказал юморист.

В завершение Шац иронично поблагодарил Трампа за то, что позволил его гастролям состояться.

«Прежде всего я хочу поблагодарить Дональда за проявленные им терпение и уважение к моим планам», — сыронизировал юморист.

Михаил Шац получил израильское гражданство в 2015 году. Из РФ в Израиль он уехал после начала специальной военной операции России на Украине. 25 января 2024 года он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В конце ноября 2025 года Шац рассказывал, что его отъезд из России можно назвать «эмоциональным бегством». Он заявилял, что не мог находиться в РФ, поскольку это «полностью противоречило его взглядам».

Ранее журналист Дэнни Армстронг сообщил, что ощутил отчуждение на родине после жизни в России.

 
