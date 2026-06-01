Елизавета Боярская раскрыла свою «супермечту»

Актриса Боярская призналась, что мечтает поработать с Ларсом фон Триером
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Елизавета Боярская поделилась в интервью «Собака.ru» списком режиссеров, с которыми она хотела бы сотрудничать в будущем.

Боярская призналась, что ее «супермечта» — поработать с датским кинематографистом Ларсом фон Триером.

«У нас сейчас в киношколе был семинар по современному кино, смотрели «Меланхолию». Люблю этот фильм. Когда он вышел, я смотрела его в кинотеатре в два часа ночи. После было ощущение, словно меня свинцом накачали. Тяжело, но прекрасно», — поделилась она.

Из отечественных режиссеров Боярская выделила Бориса Хлебникова («Аритмия»), Наталию Мещанинову («Один маленький ночной секрет»), Анну Меликян («Чувства Анны») и других. Актриса призналась, что ей также нравится работать с молодыми авторами.

«Дебютанты вынашивают историю, она ими продумана, снята в голове сто раз, каждый кадр важен. И ты понимаешь, что актерская задача — очень бережно отнестись ко всем деталям и помочь режиссеру максимально точно реализовать задуманное. Это очень здорово», — отметила Боярская.

