Джиллиан Андерсон вогнала Дэвида Духовны в краску вопросом о женском оргазме

Американская актриса Джиллиан Андерсон вогнала в краску своего коллегу по сериалу «Секретные материалы» Дэвида Духовны. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время общения с поклонниками на выставке FanExpo Андерсон задала ему вопрос о женском оргазме. Это произошло после того, как одна из фанаток попросила актрису расписаться на мягкой игрушке, стилизованной под женские гениталии.

«Ты знаешь, где находится точка джи?» — спросила Андерсон.

По словам поклонницы, Андерсон не только подписала игрушку, но и сделала селфи с девушкой.

«Мне также удалось показать ему [на игрушке], где находится точка джи!» — призналась фанатка.

Джиллиан Андерсон в последние годы активно занимается вопросами женской сексуальности — в частности, она выпустила книгу «Хочу», в которой собрала письма женщин со всего мира об их предпочтениях в интимной жизни.

