Бабушки из России и Украины устраивают караоке-тусовки в TikTok

Пожилые женщины из разных стран устраивают виртуальные караоке-тусовки в TikTok. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, русскоговорящие бабушки собираются в виртуальном чате или «комнате». Одна из женщин берет на себя роль ведущей, а остальные поют под заранее подобранные треки, подпевают и активно танцуют перед камерой. В их репертуаре и хиты группы «Блестящие», и лирические композиции в стиле шансона.

SHOT отмечает, что эти виртуальные караоке-встречи объединяют женщин старшего поколения из России, Украины, Германии и других стран.

Накануне стало известно, что российские пенсионерки в среднем получают более 25,2 тыс. рублей в месяц.

В 2026 году средний размер пенсионного обеспечения россиянок составил 25 204 рубля. В прошлом средняя пенсия российских женщин равнялась 23 249 рублям.

В апреле нынешнего года средний размер пенсии работающих и не работающих россиян составил 25 397 рублей. Год назад работающие и неработающие пенсионеры получали 23 448 рублей.

