Выпускники «разделили» Украину, станцевав под российский хит

Танец выпускников под «Баклажан» стал поводом для скандала на Украине
Выпускники из Черновицкой области привлекли внимание общественности, исполнив танец под песню «Лада седан» («Баклажан») рэпера Тимати на последнем звонке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Видеозапись выступления распространилась в интернете и вызвала неоднозначную реакцию. Одни раскритиковали школьников за выбор российской композиции, другие встали на их защиту. В комментариях отметили, что музыка не должна зависеть от географии, похвалили выбор трека и призвали оставить молодежь в покое.

«Хорошая песня. Народ не обманешь. Смотрю и думаю, может, у нашей страны все-таки есть шанс выздороветь от бандеровской заразы»; «Своей политической войной вы забрали детство у них, дайте им насладиться праздником!» — написали в сети.

23 мая сообщалось, что Верке Сердючке потребовали запретить въезд на Украину за песни на русском. Интернет-пользователи обвинили Сердючку в лицемерии, посчитав, что таким образом он способствует популяризации российской культуры. Его уличили в двуличии и потребовали запретить ему возвращаться на Украину.

Ранее сообщалось, что Варламов похвалил Shaman за «помощь иноагентам».

 
