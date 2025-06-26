Vacio о скандале на «голой вечеринке»: «Моя свобода оголила рабство многих людей»

Рэпер Vacio (он же — Николай Васильев) назвал экспериментом свое появление в одном носке на половом органе на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом он заявил YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).



Васильев пояснил, что за год до «голой вечеринки» он активно занялся спортом, перестал употреблять запрещенные вещества и алкоголь. И тогда ему стало «чего-то не хватать», поскольку «исчезла эпатажность» из его жизни.

«Я решил вернуть ее, не употребляя при этом наркотики. Эта возможность мне идеально представилась [на вечеринке у Ивлеевой]. И второе, я решил бросить вызов себе», — раскрыл Vacio.

Васильев не считает, что ему нужно «оправдываться» за свое поведение на вечеринке. Он видит в своем поступке проявление свободы.

«Я не считаю, что сделал что-то плохое. Я просто вел себя свободно, а моя свобода оголила рабство многих людей. Я выступил примером, что можно жить иначе. Это, мне кажется, взбесило многих людей, которые живут чужими идеями», — подчеркнул он.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие и его участников раскритиковали. Рэпер Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте, так как находился на вечеринке в одном носке на половом органе. 13 мая 2024 года стало известно об отъезде Vacio из России.

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