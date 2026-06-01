Экшен об инопланетянах с Каннского фестиваля выйдет в российский прокат

В России покажут фильм «Hope» с актерами Фассбендером и Викандер
Уорлд Пикчерз

В российский прокат выйдет фильм-участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Hope» («Надежда») режиссера На Хон Джина («Вопль»). Об этом «Газете.Ru» сообщила кинопрокатная компания Уорлд Пикчерз.

Главные роли в южнокорейском фантастическом экшене о вторжении инопланетян сыграли корейские актеры Хван Джон Мин и Чон Хо Ен («Игра в кальмара»), а также голливудские звезды Майкл Фассбендер и Алисия Викандер.

Прокатчик уточнил, что «Надежда» появится в российских кинотеатрах в августе или сентябре 2026 года. Точная дата проката и русское название фильма станут известны позднее.

«Hope» — один из самых дорогих корейских фильмов в истории, картина уже установила кассовый рекорд для корейского кино. Права на показ для Северной Америки приобрела кампания Neon, фильм предварительно продан более чем в 200 стран. Рейтинг ожидания на платформе «Кинопоиск» составляет 17 тысяч.

Недавно сообщалось, что зомби-хоррор «Колония», который выйдет в российский прокат 18 июня, возглавил корейский бокс-офис в первый день проката.

Ранее японский актер назвал шагом вперед согласие сыграть в российском фильме.

 
