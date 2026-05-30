Платья с перьями и сумка за 80 тысяч: Лерчек устроила распродажу гардероба

Блогерша Чекалина не пришла на распродажу своих вещей в Москве

Борющаяся с раком блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) устроила распродажу гардероба. Об этом пишет издание Super.

Как уточняет издание, самой Лерчек на мероприятии не было, присутствовал ее младший брат — Родион.

На распродаже можно было заметить вещи известных брендов и товары из масс-маркета: сумку за 80 тысяч рублей, яркие туфли, платья с перьями и вышивкой.

В 2024 году Лерчек, ее экс-супруга Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

16 марта 2026 года с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогерша проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии по делу о выводе крупной суммы денег в ОАЭ. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лерчек заподозрили в распродаже подделок.